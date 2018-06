IMPOTS : 700.000 milliards de centimes toujours impayés !

Estimée à 7000 milliards de dinars, cette part de créances si importante des recettes fiscales ne semble point recouverte. Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, M. Tayeb Louh a affirmé que l’administration fiscale ne parvient plus à les récupérer et que le dossier vient d’être confié à la justice qui va s’en charger. Le montant des impôts que l’Etat ne parvient pas à recouvrer est impressionnant. Le ministre de la Justice a évalué le manque à gagner pour l’Etat à 7000 milliards de dinars, soit plus de 60 milliards de dollars. Le Garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a indiqué, le jeudi 07 Juin 2018 à Alger, que l’administration fiscale a été incapable de récupérer des recettes pouvant aller jusqu’à 7000 milliards de dinars. Le chiffre est jugé par le ministre lui-même « d’astronomique ». Pour lui, cette incapacité de l’Etat à récupérer l’argent est liée au manque d’instruments adéquats pour cela. Pour pallier à cette défaillance, « le gouvernement a confié la gestion de ce problème à la justice », a indiqué le ministre qui n’a pas précisé, cependant, la période durant laquelle ces sommes se sont accumulées. Le secteur informel représente près de 45% de l’économie nationale, de l’aveu même des autorités qui ne parviennent pas à juguler le problème. Le ministère des Finances évalue à près de 100 milliards e dollars le montant des impôts non-récupérés durant les dix dernières années !