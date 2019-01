IMPORTATIONS DES VEHICULES : Yousfi écarte toute hypothèse d’un retour

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Yousef Yousfi, a écarté l’hypothèse d’un retour vers l’importation des voitures de l’étranger, alors que les citoyens se plaignaient de plus en plus de la cherté des voitures produites localement. «L’installation des usines de montage des voitures en Algérie est un choix irréversible de l’Etat, qui est venu après l’interdiction des opérations d’importation qui drainaient des milliards de dollars des caisses de l’Etat », a déclaré le ministre ce jeudi lors d’une séance de réponse aux questions orales des députés à l’Assemblée populaire nationale. En réponse à la question de hausse des prix des véhicules locaux, Yousfi a souligné avec insistance que « le choix de poursuivre l’importation des véhicules durant cent ans n’est pas celui du gouvernement ». Dans ce sens, il a affirmé que «l’Algérie souhaite passer à une véritable industrie de voitures, ce qui demande beaucoup de temps et de patience, précisant l’évolution progressive du pourcentage d’intégration dans ce domaine d’année à une autre ».