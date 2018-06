IMPORTATION : Plus de 18 millions de litres de bière, importés en 2017 !

Finalement, l’importation de la bière ne se porte que si bien en Algérie. Ainsi, l’Ukraine a réussi quasiment à doubler ses exportations de bière, grâce aux fortes importations algériennes. Désormais, l’Algérie reste le troisième plus grand importateur de la bière ukrainienne, selon des statistiques révélées en date du 13 Juin 2018 par le site UBR. Ainsi, 17,7% du total des exportations ukrainiennes de bières en 2017 étaient destinées au marché algérien qui s’érige la troisième place après la Biélorussie et la Moldavie avec plus de 18 millions de litres de bière en un an !