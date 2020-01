IMPORTATION DES VOITURES DE MOINS DE 3 ANS : Les documents à fournir dévoilés

L’importation des voitures de moins de 3 ans, autorisée dans la loi de Finances 2020, sera soumise à certaines conditions. Les particuliers algériens souhaitant importer un véhicule d’occasion auront aussi, à fournir plusieurs documents administratifs et techniques. Ces nouvelles conditions régissant l’importation des voitures d’occasion de moins de 3 ans seront fixées par un arrêté interministériel fixant les modalités d’application de cette démarche inscrite et autorisée par la loi de finances 2020. Les textes d’application sont en cours de préparation par un comité interministériel regroupant les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances et de l’Industrie et des Mines. Les citoyens algériens désireux d’importer des voitures, de moins de 3 ans, doivent formuler certains documents prouvant notamment que la voiture importée est en bon état de marche, qu’elle n’est pas été volée et qu’elle respecte les normes environnementales. Ainsi, l’acquéreur d’un véhicule d’occasion importé de l’étranger devra présenter aux contrôleurs du ministère de l’Industrie et des Mines, un document qui tient compte de son impact sur l’environnement. Un autre document qui prouve que le véhicule importé n’est pas volé doit être remis à la police des frontières. La direction générale de la douane algérienne avait indiqué le 2 janvier dernier, que la nouvelle loi qui autorise le retour à l’importation des voitures d’occasion nécessite encore quelques procédures pour sa mise en application. Ces procédures sont « en cours » d’élaboration, précise-t-on.