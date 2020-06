IMPORTATION DES VEHICULES NEUFS : Le ministre de l’Industrie apporte des précisions

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali Braham a dévoilé, lors d’une rencontre avec des médias nationaux, les nouvelles conditions et la date d’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges régissant les activités des concessionnaires de véhicules neufs.Parallèlement avec le cahier des charges de l’industrie mécanique et celui qui régit l’activité de la sous-traitance et l’intégration locale, un troisième cahier des charges, qui fixe les conditions et modalités d’exercice des activités des concessionnaires de véhicules neufs, sera également promulgué d’ici juillet, indique Ait Ali rapporté par l’agence officielle. Après sa rentrée en vigueur, le ministère commencera à recevoir les demandes qui seront traitées dans un délai d’un mois au maximum, selon les termes du nouveau cahier des charges qui prévoit aussi le droit de recours en cas de refus, a précisé le ministre. Ainsi, la liste des concessionnaires agréés ne sera connue qu’au cours du dernier trimestre 2020 tandis que les premiers véhicules neufs importés ne peuvent théoriquement être mis sur le marché que vers la fin de l’année, a-t-il ajouté.