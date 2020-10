IMPORTATION DES VEHICULES DE MOINS DE 3 ANS : Ferhat Ait Ali annonce "le gel provisoire"

Le ministre de l'Industrie a annoncé samedi en marge de la Conférence nationale sur les stat up, que l'autorisation d'importation des véhicules de moins de trois ans, pourtant adoptée par le parlement, "est momentanément gelée". "L'importation des véhicules de moins de trois ans est gelé, nous ne voulons pas importer de la ferraille et nous ne voulons pas encourager le marché informel " a t-il expliqué. Par ailleurs le ministre révélé que pas moins de 80%es demandes d'agréments pour l'importation de véhicules sont déjà enregistrées au niveau de ses services. Un chiffre considérable au vu des balises draconiennes (juridiques et techniques), contenues dans le nouveau cahier des charges, rendu public dernièrement, après une longue phase de maturation qui a permis de colmater les failles de l'ancien dispositif qui a ruiné le trésor public, à travers le jeu de la surfacturation. Concernant le montage de véhicules légers et lourds, le ministre de l'Industrie a fait savoir que le chiffre de 20 % de demandes déjà enregistrées. Reste à savoir, si tous les candidats à l'activité d'importation et de montage se verront accrédités par les services compétents du ministère de l'Industrie.