IMPORTATION DES INTRANTS POUR ELECTROMENAGER : Un nouveau Comité pour délivrer les autorisations

Un nouveau comité d'évaluation technique (CET) a été installé pour statuer sur la délivrance des autorisations d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de l'électroménager et l'électronique, a indiqué un haut responsable du ministère de l'Industrie et des Mines. "Compte tenu de la situation actuelle du pays, un nouveau comité en charge des autorisations d'importation des collections CKD/SKD a été installé au sein du ministère de l'Industrie et des Mines. Il est composé de nouveaux membres expérimentés", a expliqué le directeur général du développement industriel et technologique, Mustapha Hamoudi, dans un entretien à l'APS. Le nouveau comité traitera les nouvelles demandes d'importation formulées par les entreprises activant dans l'électroménager et l'électronique, mais aussi "les autorisations délivrées, autrefois, par son ancienne composante", a-t-il précisé. Il a, dans ce contexte, annoncé que les autorisations d'importation (de kits SKD/CKD) en souffrance seront débloquées au fur et à mesure.