IMPORTATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 ANS : Ferhat Aït Ali s’exprime

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué que la question relative à l’importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à l’appréciation du prochain Conseil des ministres. S'exprimant sur les ondes de la chaîne II de la Radio nationale, le ministre a déclaré "je vais présenter lors du prochain Conseil des ministres une communication sur la mesure relative à l’importation des voitures de moins de trois ans". Appelé à donner plus de détails sur cette communication, le ministre a dit" je n’ai pas changé ma position, ni mon point de vue d’un millimètre. C’est à dire que la communication que je vais présenter en Conseil des ministres va dans le même sens de ce que j’ai déjà prononcé". M. Ait Ali s’est dit "non convaincu de cette mesure" introduite par la loi des Finances de 2020 et qu’il était "tenu d’expliquer en Conseil des ministres les motifs de sa position". Parmi les motifs avancés une nouvelle fois par le ministre pour défendre sa position est celui de "ne pas vouloir encourager le recours au marché informel de la devise". "On ne va pas débourser l’argent qui nous reste dans l'importation des voitures de moins de trois ans. L’Algérie est aujourd’hui dans une phase de projection pour mettre en place une industrie automobile", a encore argué le ministre de l’Industrie.