IMPLIQUES DANS UN RESEAU DE FAUSSAIRES : Les fils de 4 hauts cadres arrêtés pour faux et usage de faux

Toujours selon le media électronique ‘’Alg 24’’ qui a rapporté l’information, les 4 mis en cause proposaient la vente via l’internet de cartes ‘’VIP’’ d’accès au complexe ‘’Corne d’or’’. Ils refilaient ces cartes falsifiées sur facebook, moyennement la somme de 30.000 à 35.000 dinars. Ayant découvert cette vile combine, le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme déposa une plainte contre X. Menant enquête et remontant la filière de ce sordide réseau, les éléments des services de sécurité ont fini par parvenir à appréhender les coupables . Parmi ces derniers figurent 04 fils de hauts cadres dont le petit fils d’un directeur d’agence bancaire, celle de Koléa. Il s’agit selon le quotidien arabophone ‘’Ennahar’’, dont ‘’Alg 24’’ s’est basée pour reprendre l’information, d’une pure et simple falsification de ces cartes qui étaient destinées à des professionnels du tourisme , et qui malheureusement n’étaient que tout bonnement scannées et vendus sur le net .