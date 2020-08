IMPLIQUEES DANS UNE AFFAIRE DE PROSTITUTION : Arrestation de 3 jeunes femmes à Chlef

Les membres de la Sûreté de la wilaya de Chlef ont procédé à l’arrestation de 5 personnes, dont 3 femmes, impliquées dans une affaire de prostitution. Lors de deux interversions différentes, les membres de la police de la wilaya de Chlef ont procédé à l’arrestation de 5 personnes impliquées dans une affaire de prostitution, comme rapporté dans un communiqué de la Sûreté de la même wilaya. Selon la même source, les inculpés, dont 3 femmes, sont âgés entre 20 et 47 ans et sont accusés d’atteinte à la moralité publique pour leur implication dans la création d’un repère de prostitution et de séduction dans des champs d’orangers à la sortie Nord de Chlef. Les membres de la police sont intervenus sur les lieux et ont pu saisir des produits et des objets interdits utilisés et trouvés sur place. Ces deux opérations ont eu lieu suite à la réception d’informations dénonçant les individus en question. Le communiqué de la Sûreté de la wilaya de Chlef a souligné que les dossiers des inculpés ont été transférés au tribunal de la wilaya de Chlef pour les chefs d’accusation émis à leur encontre.