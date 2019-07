IMPLIQUE DANS L’AFFAIRE TAHKOUT : L’ancien wali de Skikda placé sous contrôle judiciaire

L’ancien wali de Skikda, Faouzi Benhassine a été placé ce jeudi 18 juillet, sous contrôle judiciaire par le Conseiller enquêteur près la Cour suprême, à cause de son implication dans l’affaire de l’homme d’affaire Tahkout. Le juge enquêteur a retenu quatre chefs d’accusations contre l’ancien wali de Skikda : l’octroi d’indus avantages dans les marchés et contrats publics, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et l’octroi des marchés publics. Pour rappel, l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, patron du groupe TMC, en détention provisoire depuis le 10 juin, est poursuivi dans plusieurs dossiers liés à l’obtention d’indus avantages. Il s’agit notamment d’avantages obtenus auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) et de l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA).