IMPACTEE PAR LA CRISE SANITAIRE : Les pertes d’Air Algérie estimées à 3500 milliards de centimes

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a subi des pertes estimées jusqu’à fin du mois d’avril à 35 milliards de dinars, à cause de la pandémie du Coronavirus. C’est ce qui a été confirmé par Mourad Khoukhi, directeur général des transports, aux ministres des Travaux publics et des Transports, dans une déclaration faite au quotidien Echourouk. Ainsi, à l’instar des autres compagnies aériennes, Air Algérie, a vu ses avions cloués au sol depuis la fermeture des frontières par mesure de protection contre la propagation du coronavirus, engendrant ainsi des pertes estimées à 35 milliards de dinars, depuis mi-mars à fin avril. S’exprimant sur l’opération de rapatriement des ressortissants bloqués à l’étranger qui se poursuit toujours, M Khoukhi a rappelé qu’une cellule de crise organise et étudie cette situation, soulignant la complication de cette opération suite à la fermeture des frontières, ce qui nécessite des autorisations. Selon la même source, la relance du travail pour les moyens du transport dépend des décisions qui seront prises par les hautes autorités du pays. Toutefois, il a insisté sur l’obligation du port du masque dans les moyens de transports. Il a affirmé que des mesures de sanctions seront prises contre les transporteurs qui ne respectent pas les règles de protections. Réagissant à l’impact de l’augmentation des tarifs des carburants incluse dans le PLFC 2020, le responsable a indiqué que le ministère des Transports essayera de trouver un compromis pour qu’il n’y ait pas d’augmentations et garantiront ainsi le droit des transporteurs et n’affecteront pas les voyageurs.