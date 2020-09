IMMOBILIER ET FONCIER A ORAN : Un réseau spécialisé dans l'escroquerie démantelé

Les éléments de la brigade de gendarmerie du secteur urbain de Bouâmama relevant de la commune d'Oran ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans les ventes et transactions des constructions illicites, notamment des habitations aménagées et autres terrains domaniales et agricoles appartenant à l'Etat. Ces membres du réseau qui activaient au niveau des localités d'El Hassi , et Bouâmama , proposaient à la vente des bâtisses et des constructions illicites entre 150 millions et 200 millions. Par contre, les lots de terrains appartenant à l'Etat , squattés par cette bande de malfaiteurs, sont cédés au prix de 60 allant jusqu'à 100 millions pour une parcelle de terrain d'une superficie de 100 et 150 M2. Toutes ces transactions scabreuses ont été dénoncées par les riverains ces derniers jours, afin de mettre un terme à ces dépassements qui n'augurent rien de bon. Ainsi, les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la localité de Haï Bouâmama ont procédé à l'arrestation de ces individus ces derniers jours et une fois les procédures terminées, tous les mis en cause qui seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, détournement de terrains appartenant à l'Etat suivis de transactions de vente des biens appartenant à l'état, risquent de lourdes peines.