IMMEUBLE A LA RUE SATAL DJILLALI : Menace de chute imminente

L'orage d'hier et les chutes de pluie qui s'en suivirent non seulement elles se sont traduites par d'importantes stagnations dues à des avaloirs obstrués par la saleté mais encore elles ont été à l'origine d'effondrement de parties du balcon d'un immeuble du centre-ville. En l’occurrence, les dégâts se sont produits au niveau de l'immeuble sis à 01 rue Satal Djillali (siège CRMA) dont les locataires s'en sont plaints déjà à de nombreuses reprises, auprès des autorités locales sans pour autant avoir un retour d'écho favorable, selon les dires des occupants. Ces derniers, en désarroi, ont exprimé leurs vives préoccupations en ce qui concerne les menaces de la façade principale de l'immeuble, indiquant qu'un pan du mûr est prêt à se rompre et chûtes en entrainant certainement des dégâts qui risquent d'avoir de fâcheuses conséquences, si rien n'est fait, dans les plus brefs délais. A signaler que des enquêtes ont été déjà faites dans le passé, par les autorités compétentes, notamment la protection civile et les services de la sûreté urbaine et aucune mesure effective n'a été entreprise.