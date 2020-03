IMAMS HABILITES A FAIRE DES DECLARATIONS : Une liste nominative mise à la disposition des médias

Une liste nominative d’Imams habilités à faire des déclarations et participer aux émissions et plateaux débats a été mise à la disposition des médias nationaux, publics et privés, a-t-on appris auprès du ministère de la Communication. L’établissement de cette liste intervient « en complément de l’arrêté interministériel du 19 mars 2020 portant coordination entre le ministère de la Communication et celui des Affaires religieuses et des Wakfs, concernant la sélection des intervenants dans les médias sur les questions religieuses », a précisé la même source.La liste comporte des intervenants en mesure de faire des déclarations dans les trois langues (Arabe, Français et Tamazight).S’agissant des radios locales et régionales, la même source a appelé à la coordination avec les directeurs de wilayas des Affaires religieuses et des Wakfs à travers les conseils scientifiques.