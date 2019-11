ILS TENTAIENT DE RALLIER DES GROUPES TERRORISTES AU SAHEL : Huit individus arrêtés à Relizane et Ghardaïa

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont mis en échec, le 19 novembre 2019, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, des tentatives de ralliement de huit (08) individus à des groupes terroristes activant au Sahel. Ainsi, cinq (05) individus ont été appréhendés à Relizane et trois (03) autres à Ghardaïa. Des éléments de l’ANP ont arrêté, à M’sila, un élément de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un détachement a découvert et détruit, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Baloul, commune Souk El-Had, wilaya de Boumerdès, deux (02) bombes de confection artisanale prêtes à l’utilisation. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a arrêté, à Djanet, trois (03) narcotrafiquants et saisi un (01) kilogramme de kif traité et un (01) véhicule tout-terrain, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux (02) narcotrafiquants en possession de (1094) comprimés psychotropes à Alger. A Naâma, des éléments de la GN ont intercepté, un (01) individu en possession d’un (01) drone doté de caméra, alors que trois (03) immigrants clandestins ont été arrêtés à Tindouf.