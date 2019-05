ILS SERONT ENTENDUS DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE : 7 ex-ministres convoqué à la Cour suprême

Les deux ex premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que cinq anciens ministres comparaîtront aujourd’hui, devant le magistrat de la Cour suprême, selon ce qu’a rapporté le quotidien El-Watan dans son édition d’hier. Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Amar Tou, Hocine Necib, Karim Djoudi, Abdelghani Zaâlane et Amara Benyounes devront répondre aujourd’hui de plusieurs accusations dans l’affaire des marchés publics attribués à Ali Haddad. Les sept anciens responsables ont été convoqués jeudi dernier au tribunal de Sidi Mhamed « Non pas pour être entendus, mais pour être informés des griefs qui leur sont reprochés et du transfert de leurs dossiers à la Cour suprême » précise la même source.