ILS SE SERAIENT ACCAPARES DE 600 TERRAINS : Vers la levée de l’immunité de 2 députés FLN

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réunie mercredi pour examiner le dossier portant levée d’immunité de deux députés FLN impliqués dans l’accaparement de fonciers. Les deux députés Kedouri Habib et Mohamed Mir ont été entendus par les membres de la Commission dans le cadre de cette affaire et ce conformément au règlement intérieur de la chambre basse du Parlement. Un rapport sera transmis au bureau de l’Assemblée qui, de son côté, arrêtera une date de la tenue du vote concernant la levée de l’immunité des deux parlementaires en question, si ces derniers refusent d’y renoncer de leur plein gré. Selon des sources Echorouk, l’affaire des deux parlementaires -dont l’un d’eux est présenté comme proche de l’ancien président de la République poussé à la démission- était en lien avec le dossier relatif au pillage de 600 parcelles de terrain à Oran et Tlemcen. Une affaire dans laquelle sont impliqués, rappelons-le, de hauts commis de l’Etat, entre autres, Abdelghani Zaalane, ancien ministre des Travaux publics – écroué à présent à la prison de El Harrach- et cinq (5) autres cadres dont le frère de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel.