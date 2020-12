ILS REVENDIQUENT LA SEPARATION ECOLES/APC : Sit-in de directeurs devant l’académie à Mostaganem

Les manifestants demandaient la libération de leurs écoles primaires de la gestion des Assemblées populaires de la commune et ce, pour diverses raisons. A cet effet, plusieurs points ont été soulevés entre autres : Les directeurs des écoles primaires insistent sur la nécessité de retirer la gestion des écoles primaires des communes et les rattacher aux directions de l’éducation de wilaya. Ils revendiquent « la valorisation de la fonction et le statut de directeur d’école du point de vue de classification et valorisation des primes ». Sur le plan pédagogique exceptionnel, les directeurs ont estimé que ce dernier aurait été conçu d’une façon aléatoire et parfois contradictoire, sans aucune vision logique permettant sa mise en œuvre sur le terrain par la municipalité. Les directeurs des écoles primaires ne veulent plus se charger de la vente des livres scolaires. En ce sens, ces derniers demandent à ce que la gestion des écoles primaire soit retirée aux APC et rattacher à la tutelle, c'est-à-dire à la direction de l’éducation de la wilaya. Pour rappel, ce sit-in a été observé suite à la décision du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (SNAPED) ayant décidé d’organiser des rassemblements au niveau national, près des directions d’éducation, à travers les wilayas du pays, pour hier lundi, pour dénoncer les mauvaises conditions de travail notamment dans ce contexte épidémiologique de Covid-19,