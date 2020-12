ILS REVENDIQUENT LA REPRISE DE LEUR ACTIVITE : Sit-in de transporteurs à Sidi Bel-Abbès

Hier dimanche 6 décembre 2020,des dizaines de transporteurs collectifs de voyageurs à Sidi Bel Abbès, se sont rassemblés le matin, devant le siège du Dr Bouda, délégué de wilaya, du médiateur de la République, sis à la sortie sud de la ville, sur les abords de la RN 13 menant à Télagh ,en vue d'organiser un sit-in pacifique de quelques heures et faire part de tous les sentiments de colère et d'indignation, face à la situation lamentable qu'ils traversent depuis 9 mois. "En arrêt de travail depuis 9 mois, à cause du Coronavirus, nous avons souffert les martyres et traversons actuellement une situation socioprofessionnelle indescriptible, dira l'un des organisateurs du mouvement, au moyen de son porte-son. Pourquoi donc, faisons nous l'objet de toutes les formes de discrimination sociale", n'a-t-il cessé de s'interroger. "D'autres concitoyens du même secteur ont pourtant été autorisés à reprendre le travail ", ajoutent des intervenants visiblement désorientés, faisant vraisemblablement allusion aux travailleurs du transport aérien. Nous réclamons la reprise immédiate de nos activités ou notre indemnisation depuis l'apparition de Covid 19. Nous aussi, tout au long de ces 9 mois d'arrêt de travail, nous sommes fait preuve du respect absolu aux mesures de prévention contre la propagation ravageuse de Coronavirus". Le médiateur lui, a bien prêté oreille attentive aux transporteurs mécontents et leur a promis de soulever leurs revendications aux premiers responsables de la wilaya .....Sinon au médiateur de la République, Mr Karim Younes.