ILS RECLAMENT LEURS SALAIRES ET PRIMES DE RENDEMENT : Débrayage de 1220 travailleurs de l’APC de Sidi Bel-Abbès

Plus de 1220 travailleurs, toutes catégories confondues, de l’APC de Sidi Bel-Abbès, sont en grève depuis 2 jours, à cause du retard du virement de leurs salaires accusé par l’administration. Ce mouvement aurait paralysé l'ensemble des annexes. Les grévistes exigent les deux mois de salaire ainsi que la prime de rendement non encore versée, selon eux, ils ont récemment encaissé le salaire d’un seul mois ne dépassant point le seuil de 19.000 DA. « Avec un modique salaire, on ne peut se permettre de mener une vie digne et honorables, on n’a pas droit ni au deuxième mois ni à la prime de rendement, alors que la fête de l'Aïd El-Kebir est toute proche, nous traversons une situation alarmante, nous faisant perdre tout espoir. Nous ne revendiquons donc que nos droits, comme stipulé par la législation », lançaient-ils sans arrêt. Les travailleurs paralysent le siège et les annexes de l’APC, et comptent prolonger la grève jusqu'à une date lointaine, si toutefois les services de l’administration ne répondent pas favorablement à leur appel et aux préoccupations, avant même l’Aid, interpellant toutefois, les autorités locales à intervenir en leur faveur. Pour rappel, lors de la reconduction de l’APC de Sidi Bel-Abbès, il y a 03 mois, le P/APC s'était engagé à tracer une feuille de route dans le but d'assurer une meilleure gestion municipale.