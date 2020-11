ILS RECLAMENT LE TRANSPORT A TIARET : Sit-in de parents d'élèves devant l’APC de Sidi Bakhti

Ce dimanche 8 novembre 2020, des dizaines de lycéens et parents d'élèves ,se sont rassemblés devant le siège de la mairie de Sidi Bakhti, à 54 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, où ils ont observe un sit-in ,apprend- on auprès de sources généralement bien informées .Nos sources ajoutent que le vrai mobile de cette contestation est la revendication relative au problème de transport ,eu égard à la distance existante ,entre le lycée situé à Frenda ,soit une distance de 25 km des lieux de leurs habitations .Un véritable calvaire,vécu au quotidien et qui devient un "fardeau" ,pour les familles dont 90%,sont des démunies. Nos sources précisent que les parents d'élèves revendiquent la réalisation du projet de lycée ,qui a été inscrit, auparavant ,au menu des préoccupations et ce pour venir en aide à 400 élèves poursuivant leur scolarité en cycle secondaire .Les contestataires proposent l'affectation temporaire du centre de formation professionnel ,en un lycée pour mettre fin au calvaire vécu par les lycéens ,qui faute d'absence d'internat ,sont sommés de payer des frais de transport ,pour rejoindre le lycée de Frenda, à 25 km .Pour rappel ,l'assiette foncière pouvant accueillir un nouveau lycée a été désignée ,cependant le projet se trouve dans une situation pendante ,en attente d'un montage financier ,pouvant être salutaire .Pour l'heure ,le calvaire des élèves prend des proportions alarmantes .