ILS RECLAMENT DES ENQUETES SUR "LA ZAKAT" ET LA GESTION DES WAKFS : Les imams interpellent le président Tebboune

Dans une lettre adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la Coordination nationale des imams et fonctionnaires des affaires religieuses et wakfs affirme que les imams sont victimes d’ « agressions systématiques et intentionnelles » dans plusieurs régions du pays. Le syndicat des imams affirme avoir demandé l’élaboration d’une loi criminalisant toute atteinte aux imams » pour « mettre un terme à ce phénomène des attaques contres les imams ». Dans ce document, le syndicat rappelle l’affaire du muezzin, Amar Chedad, assassiné par des inconnus à El Hadj El Mecheri dans la wilaya de Laghouat. Le syndicat demande également au président d’intervenir pour « mettre un terme aux pratiques abusives contre les travailleurs du secteur ». Par ailleurs, les imams réclament l’ouverture « d’enquêtes approfondies » sur « la zakat, la gestion des biens wakfs, le Hadj, les logements et l’influence de certains cadres ».