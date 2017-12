ILS PROMETTAIENT DES VISAS DE L'ETRANGER : Arrestation de 2 escrocs dont un étranger à Mascara

Les éléments de la brigade criminelle relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont arrêté deux individus, dont un ressortissant étranger âgé de 34 ans, pour escroquerie et tentative d’escroquerie sur des citoyens auxquels ils ont soutiré des sommes d’argent contre leur remise de visas de voyage vers des pays étrangers, et ce suite à l’exploitation de renseignements au sujet de l’activité suspecte d’un ressortissant étranger qui délivrait des visas contre des sommes d’argent pouvant atteindre jusqu’à 50 millions de centimes. Les procédures légales ont été accomplies, et une souricière a été mise en place en collaboration avec l’une de leurs victimes, ce qui a permis d’arrêter le ressortissant étranger à l’intérieur du local commercial de son complice, en flagrant délit de réception d’une somme d’argent des mains de la victime. Deux passeports ont aussi été retrouvés et saisis. Les deux suspects ont été conduits au siège de la sûreté de wilaya où les éléments de la brigade criminelle ont ouvert une enquête dans l’affaire ayant abouti à établir que le ressortissant étranger escroquait ses victimes en leur offrant ses services pour obtenir des visas de voyage vers l’étranger, contre le paiement de sommes d’argent pouvant atteindre jusqu’à 50 millions de centimes. La perquisition du lieu de résidence du suspect a permis de saisir des copies de passeports et des reçus postaux portant diverses sommes d’argent. Le tout a été saisi et les procédures d’enquête à l’encontre des deux suspects ont été accomplies. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à leur encontre pour des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Ils ont ensuite été présentés devant la justice qui a placé le ressortissant étranger en détention alors que son complice a bénéficié de liberté, dans l’attente de leur procès.