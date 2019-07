ILS PLANIFIAIENT DES ATTENTATS CONTRE LES MANIFESTANTS A TRAVERS LE PAYS : Arrestation de 5 terroristes à Batna

Cinq (5) terroristes, qui planifiaient des attentats contre les manifestants à travers les différentes régions du pays, ont été arrêtés à Batna par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opérations ayant permis l'arrestation de cinq (5) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5ème Région militaire), menées entre le 03 et le 07 juillet 2019, par des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, et après enquêtes approfondies, ces éléments de soutien se sont avérés des terroristes non recherchés, qui planifiaient des attentats terroristes contre les manifestants pacifiques à travers les différentes régions du pays, en utilisant des explosifs. Il s'agit en l'occurrence des dénommés A. Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et M. Abderrahmane", a précisé le communiqué.