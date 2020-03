ILS ONT LIGOTE LEUR VICTIME POUR LUI DELESTER 170 MILLIONS DE CENTIMES : Attestation de 03 cambrioleurs à Bousfer

Un groupe de malfaiteurs sévissaient en toute impunité dans la localité de la corniche Oranaise, armés de lacrymogènes et des armes blanches, ces malfaiteurs ne reculaient devant rien pour cambrioler les villas et maisons de fortune en présence de leurs occupants, et c'est le cas de ce dernier cambriolage d'un haut responsable qui active à Alger. Selon les informations recueillies auprès du voisinage, une bande de malfaiteurs composée de 03 individus ont pénétré dans une villa appartenant à un cadre de l'Etat , située dans la commune de Bousfer où il ont accompli leur forfait durant la nuit vers le tard. Ces derniers sont tombés sur le père du propriétaire, un homme âgé, et n'ont pas hésité à le ligoter afin de fouiller toutes les pièces pour s’accaparer d'une somme de 170 millions de centimes environ. Aussitot alertés, une enquête fut ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Bousfer qui ont réussi à identifier les 03 cambrioleurs et procédé aussitôt à leur arrestation. Une fois la procédure terminée, les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Ain Turck et ont fait l'objet de détention préventive pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, vol et d'attaque à main armée envers un homme âgé. Il est à préciser qu'un autre complice en état de fuite est activement recherché par les services de sécurité.