ILS ONT CIBLE PLUS DE 10 VEHICULES : Deux voleurs quinquagénaires arrêtés à Mascara

Les éléments de la brigade criminelle relevant du service de wilaya de police judiciaire à la Sûreté de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 47 et 51 ans, impliqués dans plusieurs vols de l’intérieur de véhicules, et ce, suite à des plaintes parvenues à leurs services de la part de citoyens, ayant indiqué avoir été victimes de vols de l’intérieur de leurs véhicules, ayant ciblé des sommes d’argent et des accessoires. Les policiers ont ouvert une enquête pour élucider ces vols. Ils ont ainsi réussi, après des investigations approfondies, à identifier le premier suspect, en mettant en place un dispositif de sécurité en coordination avec les autres brigades de police judiciaire, ce qui a permis de l’arrêter, en fin de semaine dernière, en flagrant délit de vol de l’intérieur d’un véhicule, au niveau d’une rue de la cité des 936 logements. Le suspect a été conduit au siège de la brigade, et son domicile a été perquisitionné, ce qui a permis de récupérer quelques accessoires de véhicules volés, ainsi que 03 cartouches de munitions réelles et un comprimé hallucinogène. Le mis en cause a ensuite reconnu les faits qui lui sont reprochés, en dévoilant l’identité de son complice âgé de 51 ans, qui sera arrêté à son tour. Une fois les procédures d’enquête accomplies, les deux suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention. Une procédure judiciaire distincte a été instruite concernant les munitions et le comprimé hallucinogène saisis.