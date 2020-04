ILS EXPLOITAIENT UN ENFANT POUR ATTIRER LEURS VICTIMES : Démantèlement d’une dangereuse bande de voleurs à Mascara

Les éléments de la section de lutte contre les vols de véhicules relevant du service de la police judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara , ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de trois individus dont un enfant, âgés entre 17 et 19 ans, spécialisés dans les vols, et ce suite à une plainte reçue par la brigade criminelle de la part de la victime indiquant avoir subi un vol avec usage d’arme blanche, de la part d’individus inconnus ayan ciblé son véhicule. Une enquête a été ouverte aboutissant, après exploitation des renseignements fournis par la victime sur la description des suspects, à arrêter l’un d’eux, à savoir un enfant âgé de 17 ans. La suite de l’enquête a permis deux autres suspects qui exploitaient un enfant pour attirer leurs victimes et les agresser. Après extension de compétence à une autre wilaya, les éléments de la brigade ont réussi à récupérer le véhicule volé. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de deux d’entre eux en détention, alors que l’enfant a été placé au centre de rééducation et de réhabilitation.