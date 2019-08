ILS EXPEDIAIENT LES TIGUAN VOLES EN ALGERIE : Une bande de voleurs condamnée à la prison en Belgique

La justice belge a condamné ce mercredi six individus, accusés du vol de plusieurs Tiguan, véhicules de marque Volkswagen, à des peines allant de 15 à 40 mois de prison ferme. Au total, une vingtaine de Tiguan ont été volés entre la fin 2017 et le début 2018 en Belgique, selon le journal Sudinfo. Les véhicules étaient par la suite expédiés vers l’Algérie et la Tunisie via Anvers, une ville portuaire de l’ouest du pays. Grâce à l’examen des donnés GPS, les voitures dérobées ont été repérées. Un autre élément est venu attiser la curiosité des policiers. Ces derniers ont en effet découvert que des modèles de voitures identiques étaient mis en location, dans les zones où les vols avaient eu lieu. Les investigations se sont soldées par l’arrestation, en novembre 2018, de deux frères en flagrant délit. La perquisition du garage loué par l’un d’eux a permis de mettre la main sur les clés des véhicules volés. « Les deux frères ont été condamnés à des peines respectives de 37 et 40 mois de prison, tandis que quatre autres membres du gang ont été condamnés à des peines de 15 mois et 2 ans », affirme la même source.