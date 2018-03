ILS ESCROQUAIENT LE PUBLIC SUR FACEBOOK : La police traque deux cybercriminels

La sureté de la wilaya de Mostaganem vient de mettre fin aux agissements notoires de deux individus âgés de 26 et 31 ans qui n’ont pas trouvé mieux pour s’enrichir que d’escroquer le large public à travers la toile. L’affaire fut ébruitée selon la même source, à l’issue d’une plainte déposée faisant état d’une escroquerie commerciale, outre une autre information parvenue au facebook de la police, faisant état d’une personne mettant en vente des produits électroniques à des prix alléchants. La personne en question qui prétendait vendre des récepteurs numériques, usait d’un compte facebook avec un pseudonyme, mais utilisait son propre numéro de téléphone. Informations qui ont facilité à la police de mettre la main sur D.B.A. en ce 20 Mars durant l’après-midi au centre-ville. Dès le premier interrogatoire, celui-ci ne nia rien des griefs qui lui ont été reprochés et des escroqueries commises à travers le pays. L’enquête judiciaire a également mis à nu son acolyte Z.N. de la wilaya de Batna, âgé lui de 31 ans, qui a été mis sous contrôle judiciaire, alors que le premier a été mis sous mandat de dépôt outre une saisie d’une somme de plus de 14 millions de centimes trouvée chez lui, ainsi que trois cellulaires. L’enquête a également estimé la valeur des opérations d’arnaque perpétrées entre le 1er janvier 2017 à Mars 2018, à raison de 615 millions.