ILS ENREGISTRENT UNE FORTE AMPLEUR EN 2017 : 2731 enfants victimes d’accidents domestiques à Oran

Les accidents domestiques sont à l’origine chaque année de centaines de victimes, notamment parmi les enfants et les personnes âgées. La maison a fini par devenir le lieu fréquent de multiples dangers dont les chutes, les brûlures, l’étouffement, les intoxications par produits chimiques et les médicaments, l’électrocution, l’empoisonnement ou l’asphyxie par monoxyde de carbone qui sont malheureusement mortels. Jusqu’à six ans, la chute est l’accident domestique le plus courant chez les enfants. Elle peut provoquer des lésions importantes à la tête et au cerveau. Le risque d’étouffement est également fortement présent chez les enfants en bas âge. Il est souvent provoqué par un corps étranger dans les voix respiratoires, tels que des billes, de petits jouets, des pièces de monnaie, des bonbons, des aliments (olives, cacahuètes…), des capuchons de stylos etc. Autres sources de danger, les produits ménagers et les médicaments qui peuvent être très dangereux et toxiques. A ce titre, la direction de la santé d’Oran vient de tirer la sonnette d’alarme, en établissant son bilan de l’année 2017, qui fait ressortir que 2731 enfants ont été victimes de ces derniers. L’âge des enfants ciblés, varie de quelques mois à 15 ans avec 1480 garçons et 1251 filles, ayant été victimes de chutes, de brûlures et d’atteinte à la vue. Notons à ce sujet, que 38 cas d’affections de l’œil, ont été provoqués par l’utilisation abusive des pétards. Cette situation déplorable ne cesse d’attirer l’attention du corps médical, qui la dénonce et sollicite l’intervention des parents, pour une meilleure prise de leurs enfants, car souvent le manque de vigilance de ces derniers, est à l’origine de ces accidents domestiques, dont certains sont si graves et peuvent entraîner la mort.