ILS DENONCENT LES PROMESSES NON TENUES : Sit-in des contractuels du pré-emploi et du filet social

Ces travailleurs qui pourtant fournissent les mêmes tâches que des employés titulaires et bénéficiant de tous leurs droits, ne sont pas rémunérés en conséquence et n’ont aucune assurance de redressement de leur situation, tout en continuant à exercer sans obtenir un statut à la hauteur de ce qu’ils apportent dans les différents secteurs où ils travaillent. Cela dure depuis des années, avec pour seul « preuve de travail» des contrats précaires, qui les empêchent de revendiquer des droits. Pour les contestataires, il est inadmissible que cette situation perdure avec de fausses promesses d’insertion et de titularisation. Il est à souligner que les fonctionnaires titulaires d'une licence touchent un salaire de 15.000 dinars, alors que ceux ayant un DEUA ou technicien supérieur ne perçoivent que 10.000 dinars et d'autres beaucoup moins avec 8000 dinars seulement. Ce n'est même pas le SNMG. Les représentants des protestataires ont été accueillis par la Direction de l'emploi pour écouter leurs préoccupations. Le directeur de l’emploi « M Mechta Bachir », a indiqué que cette manifestation est une sorte de revendication normale et légitime, car la direction de l’emploi a joué son rôle en transmettant les préoccupations de ces manifestants à la tutelle. Le directeur adjoint, M.Benosmane Djilali, a indiqué que le secteur économique devrait accorder une attention particulière afin de créer des postes aux profits de cette tranche de travailleurs, dont leur nombre au niveau de la wilaya est estimé à 7456 travailleurs.