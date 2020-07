ILS CONTESTENT LA LISTE DES LOGEMENTS SOCIAUX : Des citoyens ferment le siège de l’APC d’Ain Frass

L'affichage de la liste des 30 logements sociaux au niveau de la commune d’Ain Frass dans la daïra d'Ain Fekan a provoqué le mécontentement des citoyens qui contestent cette liste qui comporte selon leurs dires que les noms de gens qui ne sont pas dans le besoin, les proches des élus et des gens ayant des connaissances. Les 50 familles vivant dans des situations critiques sont lésées disent ils. Aucune personne parmi celles vivant dans les fermes qui sont sur le point de s'écrouler, ou celles vivant à plusieurs dans un F2 ou F3, encore moins celles vivant dans des habitations précaires ne figurent sur la liste. Les citoyens reprochent à la Cheffe de daïra et aux élus d'avoir favoriser des familles au profit des autres. Comment se fait- il que trois à quatre personnes d'une même famille bénéficient d'un logement chacun, or qu'aucune des autres familles ne figurent sur la liste disent les protestataires ? Les citoyens ont préféré fermer le siège de l’APC et demandent au wali ou son représentant que la liste soit refaite pour que les plus méritants soient portés dessus.