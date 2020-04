ILS CIBLAIENT LES GRANDS LOCAUX COMMERCIAUX : Démantèlement d'un réseau de cambrioleurs à Arzew

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la daïra d'Arzew ont réussi à mettre hors d'état de nuire une bande de cambrioleurs composée de six individus âgés de 24 à 26 ans dont deux repris de justice, spécialisée dans les vols des magasins et locaux commerciaux de la ville. Ils opéraient durant les heures tardives de nuit pour défoncer les magasins de vente de portables et autres locaux de quincaillerie et de cosmétiques. L'enquête a permis dans un premier temps, d'arrêter trois personnes, dont le cerveau de la bande. Les recherches ont révélé qu'ils étaient impliqués dans le cambriolage d'une quincaillerie et aussi d'un magasin de cosmétiques. Poursuivant leurs recherches, les enquêteurs ont arrêté le reste des membres de la bande dans plusieurs quartiers de la ville d'Arzew. La perquisition ordonnée par le tribunal d'Arzew des domiciles des auteurs a donné lieu à la récupération de six portables volés, une micro-onde et des produits de quincaillerie. Tous les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal d'Arzew pour association de malfaiteurs, vol qualifié et multiple, violation des mesures de confinement. Ils furent placés sous mandat de dépôt en attendant leur comparution en audience.