ILS AGRESSAIENT LES VICTIMES A L'AIDE DE SABRES : Arrestation de 4 malfrats à Sidi Bel Abbès

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de mettre un terme aux agissements néfastes d'une bande dangereuse composée de 4 individus âgés entre 25 et 30, rapporte un communiqué de la cellule d'information. Les policiers ayant réussi ce coup de filet, selon le communiqué, ont tout d'abord exploité des renseignements fiables faisant état de l'existence d'un gang spécialisé dans l'agression et le vol des citoyens, en majorité des femmes, et ce en faisant usage d'un véhicule de marque Renault-Logan. A l'issue d'une enquête approfondie appuyée par des investigations intensifiées, les éléments des forces de police parviendront à identifier les criminels qu'ils arrêtèrent en possession d'armes blanches de grande taille ,avant de récupérer les sommes d'argent et les appareils mobiles "haut de gamme», appartenant aux victimes. Le procureur près le tribunal de Sidi Bel Abbès les a placés sous mandat de dépôt de dépôt, au grand soulagement de la population locale.