ILS AGRESSAIENT LES CITOYENS DURANT LES HEURES TARDIVES : Deux agresseurs avec des chiens Rottweilers neutralisés

Agissant sur information, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation BRI 2 ont réussi à mettre hors d’état de nuire une dangereuse bande de malfaiteurs spécialisée dans l’agression contre les citoyens sur la voie publique, en utilisant des chiens de la race Rottweiler, chantage ainsi que port d’armes prohibées. Les deux repris de justice âgés de 20 et 28 ans ont été arrêtés, accompagnés de deux chiens de pure race Rottweilers ont été saisis ainsi que des armes prohibées. L’arrestation a été effectuée suite à des informations parvenues par des victimes aux policiers faisant état de l’existence d’une association de malfaiteurs qui agressait les citoyens au centre-ville en utilisant des chiens dangereux durant les heures tardives. Les policiers ont mis tout un plan qui a permis l’arrestation des deux dangereux en possession d’armes prohibées dont une épée, un couteau et deux chiens Rottweilers. Les deux mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra d'Oran, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.