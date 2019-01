ILS AGISSAIENT SOUS DE FAUX PROFILS : Quatre cybercriminels arrêtés à Oran

Selon notre source, des investigations approfondies menées par les services compétents ont confirmé l’activité de ce réseau dans dix wilayas à travers le pays en opérant sur les réseaux sociaux. Ses membres utilisaient des comptes numériques et bancaires fictifs pour escroquer leurs victimes, auxquelles ils faisaient croire qu’ils appartenaient à des familles riches, influentes originaires de pays africains et qu’ils possédaient des comptes gelés dans des pays européens. Après un piège tendu par la police, les membres de ce réseau ont tous été arrêtés et un nombre d’équipements et d’accessoires utilisés dans leur activité ont été saisis dont 6 Smartphones, des jumelles, deux radios sans fil, des fausses cartes d’identité nationale et étrangères, des chéquiers aux fausses identités, 30 puces téléphoniques, des relevés de compte bancaires en devises et en dinars, deux permis de conduire et des cartes grises. Les mis en cause ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. Par ailleurs, le bilan d’activité de la police durant les dernières 24 heures fait état de l’arrestation de 23 personnes dans diverses affaires dont trois pour détention d’armes blanches, six pour consommation et commercialisation de drogue, cinq étaient recherchées et neuf pour vol à la sauvette.