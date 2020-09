ILLIZI : Installation du commissaire d’Etat près le tribunal administratif

Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’Illizi, Abdelkader Lebaïr, a été installé lundi officiellement dans ses fonctions, en remplacement de Amar Fessih, muté au tribunal administratif d’El-Oued (même poste), et ce dans le cadre du mouvement partiel opéré par le Président de la République dans le corps des présidents et commissaires d’Etat des tribunaux administratifs. "Ce mouvement dans ce corps de magistrats intervient dans un contexte exceptionnel, où l’Algérie entre dans une nouvelle ère pleine de défis et porteuse de tant d’aspirations, et dont la réussite repose grandement sur la Justice", a affirmé Moussa Boussouf, président de Chambre au Conseil d’Etat, qui a présidé, au nom du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, la cérémonie d’installation. M. Boussouf a également mis en avant le parcours professionnel du commissaire d’Etat Abdelkader Lebaïr, qui a débuté sa carrière en 1995 avant de gravir plusieurs postes dans le secteur, lui conférant une expérience qu’il ne manquera de mettre au service de la justice administrative dans cette wilaya, dans le cadre de la vision globale de développement du secteur.