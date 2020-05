ILLIZI : De belles images d’entraide sociale durant le Ramadhan

Les actions caritatives multiformes entreprises, aux premiers jours du Ramadan en direction des familles nécessiteuses, forment à Illizi de belles images de la cohésion sociale algérienne données par les associations et les bénévoles, en cette conjoncture coïncidant avec le confinement sanitaire de prévention de Covid-19. Cette situation épidémiologique n’a pas changé ni entravé les multiples actions des associations locales de la wilaya d’Illizi, habituées chaque année à organiser ces actions de solidarité en direction des couches sociales défavorisées. L’association caritative "Anamel El-Ihsane" a mené, à cet effet, d’intenses actions de solidarité et campagnes de distribution de colis alimentaires (couffins de Ramadhan), dont la dernière en date a porté sur la remise de 150 aides de denrées alimentaires de large consommation à des familles démunies, appuyée d’une opération de recensement des nécessiteux en vue de leur prise en charge durant ce mois de pitié et de ferveur, a indiqué un membre de l’association, Bilal Hanouni. D’autres associations et acteurs sociaux à In-Amenas, dont celles de "Kafil YEl-atim", "Soboul El-Kheirat", le Croissant rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA), s’attèlent à apporter assistance aux nécessiteux de la région, en mobilisant des colis de solidarité, constitués de produits alimentaires notamment, à plus de 300 familles défavorisées établies dans la région, a révélé, de son côté, le président du bureau communal du CRA, Lahbib Bouras. Des actions de solidarité similaires ont également été menées dans la wilaya déléguée de Djanet où de jeunes bénévoles et des associations caritatives et culturelles tentent, avec le peu de moyens dont ils disposent, de venir en aide aux nécessiteux, à l’instar de l’association estudiantine "Aghanib" qui a procédé à la remise de plus de 50 colis de fruites et légumes à des familles nécessiteuses et celles à faibles revenus. Par souci de soutenir les catégories vulnérables, l’association en question a procédé également à d’autres aides consistant en l'approvisionnement à domicile de personnes en difficulté en produits et besoins nécessaires, a expliqué le président de l’association, Arafat Bendouma. L’association "El-Amel" pour la lutte contre les fléaux sociaux de la commune de Bordj Omar Idriss a organisé, pour sa part, une large campagne de collecte de dons devant être remis en cette fin de semaine au profit de familles nécessiteuses et démunies, selon le président de l’association, Mourad Zegri. Ces actions ont été également appuyées, profitant de la fermeture des mosquées à titre des mesures de prévention du Covid-19, par le lancement d’opérations d’entretien et de nettoiement des lieux de culte, avec la participation de bénévoles des jeunes de la région, a fait savoir le jeune Nasreddine Khouildi, un des bénévoles participant à la campagne.