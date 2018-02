IL TUE SA VICTIME A COUPS DE PIOCHE A SIRAT : La réclusion à perpétuité pour l’assassin

Les faits de ce crime sauvage remontent au printemps de l’année dernière, plus particulièrement au mois de Mars où l’accusé, originaire du douar d’El Khoudam, relevant du territoire de la commune de Sirat, a attenté à la vie de l’une de ses voisines, une femme mariée ,mère de deux enfants, qu’il harcelait sexuellement. N’ayant pu assouvir ses fins auprès d’elle, ce monstre, totalement éméché, finit par se diriger vers son foyer en pleine nuit, frappa à sa fenêtre. Partageant sa couche, son époux, offusqué par ses appels, sortit et se bagarra avec lui. Intervenant, la femme tenta de séparer les belligérants venus aux mains. Ayant pu difficilement éloigner son époux, elle tomba avec lui par terre. Profitant de leur chute, le mis en causa s’empara d’une pioche et assena deux terribles coups à la tête de sa victime, qui finit par rendre l’âme. Après l’audition de l’accusé, et l’intervention du procureur ayant requis la condamnation à mort de ce dernier, la cour se retira pour délibérer et finit par condamner l’assassin à la perpétuité.