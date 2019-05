IL SERA EXAMINE LE 20 MAI : Louisa Hanoune fait appel de sa mise en détention

La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT) Louisa Hanoune, a fait appel de la décision du juge d’instruction de sa mise en détention provisoire depuis jeudi dernier. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le bureau politique de son parti, citant un collectif d’avocats, souligne que cet appel sera examiné lors de l’audience programmée pour lundi 20 mai. On y apprend aussi qu’un des avocats a pu pour la première fois voir Louisa Hanoune à la Prison de Blida où elle est incarcérée depuis jeudi 09 mai. Celui-ci a rassuré les cadres du parti des Travailleurs que Mme Hanoune «avait un très bon moral et affichait une grande sérénité car elle n’a absolument rien à se reprocher sur ses actions et ses activités aussi bien comme responsable politique que comme citoyenne».