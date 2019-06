IL SE POSE EN SAUVEUR DU RND : Seddik Chihab appelle à soutenir Gaid Salah

« L’approche de l’armée doit trouver un écho favorable au sein de notre parti, car elle vise à sortir le pays de la crise et lui éviter les errements d’une transition que le pays avait vécue dans un contexte historique qu’il ne souhaite pas voir se reproduire aujourd’hui », écrit Seddik Chihab dans un communiqué mis en ligne ce jeudi sur le site du parti. S’adressant aux militants du parti, le responsable de la communication du RND invite ces derniers à « travailler avec efficacité avec tous les patriotes, toutes les forces politiques, les représentants s de la société civile, le Mouvement populaire, qui ont une fibre nationale pour œuvrer à la cristallisation d’une solution nationale consensuelle permettant au pays de sortir de la crise dans le cadre d’une démarche constitutionnelle ». Ainsi « on évitera au pays un vide constitutionnel et on barrera la route à ceux qui complotent dans l’ombre pour faire perdurer la crise actuelle », tente de convaincre celui qui était encore il y a à peine quelques mois l’âme damnée d’Ahmed Ouyahia. Dans la première partie de son communiqué, Seddik Chihab évoque "la situation particulièrement précise et sensible que vit notre parti après l’incarcération du secrétaire général pour des faits supposés de corruption" et se pose en sauveur de l’unité du parti face aux tentatives d’OPA dont il serait la cible. Seddik Chihab parle ainsi d’une « organisation » qui voudrait faire main basse sur les structures du parti, laquelle organisation serait en relation avec ce qu’il qualifie de « Issaba », c'est-à-dire la gang, pour être en phase avec les slogans du Mouvement populaire. Le responsable de la communication du RND, qui croit Ahmed Ouyahia mort et enterré, dénonce ceux qui lui sont restés fidèles en réaffirmant que « l’accusé est innocent jusqu’à preuve de sa culpabilité » S’en prend aussi aux « chasseurs d’opportunité habitués à prendre des responsabilités sur injonction verticales » Ces forces croit savoir Seddik Chiha viseraient « diviser le parti, à éparpiller ses forces pour le neutraliser et l’empêcher d’être un acteur agissant dans la recherche de la maturation d’une solution politique consensuelle ».