IL S’AGIT DU GENERAL-MAJOR MAHMOUD LARABA : Chanegriha installe le nouveau commandant des forces aériennes

La même source a précisé que "au nom de monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 27 juin 2020, le général-major Mahmoud Laraba fut installé officiellement dans les fonctions de Commandant des Forces Aériennes en succession au général-major Hamid Boumaïza. A cette occasion, Chanegriha a ordonné aux éléments des forces aériennes d’exercer sous l’autorité du nouveau Commandant et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de la glorieuse Révolution de libération", a-t-on indiqué. Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha a tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels des Forces Aériennes, où il a prononcé, à l'occasion, une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensemble des Bases et unités des Forces Aériennes, et à travers laquelle il a félicité le nouveau Commandant des Forces Aériennes, qui a voué toute sa vie au service de l'Armée Nationale Populaire et de l'Algérie, rappelant la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la motivation de la ressource humaine dans les rangs de l'Armée nationale populaire, car une ressource humaine qualifiée et motivée, est une garantie absolue pour atteindre les objectifs escomptés, et accomplir parfaitement les missions assignées, toujours selon le MDN. "Je voudrais à cette occasion, mettre l’accent sur un sujet d’extrême importance, et j’invite l’ensemble des cadres responsables, à tous les niveaux de Commandement, à lui accorder l’intérêt qu’il mérite, à savoir la motivation de la ressource humaine, dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, et ce, partant de notre profonde conviction, en tant que Haut Commandement, qu’une ressource humaine qualifiée et motivée, est une garantie absolue pour atteindre les objectifs escomptés, et accomplir parfaitement les missions assignées. En sus de faire preuve de rigueur, d’une discipline irréprochable, d’application stricte des lois et des règlements, et de respect des principes du métier de militaire, le Commandant perspicace doit savoir comment valoriser le travail et les efforts de ses subordonnés, il doit veiller à ne pas les priver de leurs droits matériels et moraux, et les motiver et les encourager à redoubler d’effort. Il doit également savoir comment cultiver en eux l’esprit d’initiative et de compétition honorable, a déclaré le chef de l'état-major de l'ANP.