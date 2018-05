IL POIGNARDE SON VOISIN, LE JOUR DE L'AID EL KEBIR : L'accusé écope de 7 ans de réclusion

Le tribunal criminel de Mostaganem a condamné, au cours de l'une de ses audiences de sa deuxième session, un individu, originaire de la ville de Mostaganem à une peine de 07 années de réclusion criminelle, pour coups et blessures ayant, malheureusement entraîné la mort de sa jeune victime, également, demeurant à Mostaganem. Les faits de ce drame tragique remontent au mois de Septembre de l'année 2017, au premier jour de l'Aid El Kebir, dans l'un des haouchs collectifs de la ville de Mostaganem. Revenant au foyer familial au soir de ce premier jour de la fête religieuse, la victime était en colère et s'est mise à lancer des insultes. Intervenant, l'un des voisins, l'accusé, lui demanda de se taire. Revenant sur ses pas, le jeune homme sorti du haouch collectif, son voisin le suivit et une altercation s'en suivait. Venants aux mains, les deux belligérants finirent par tomber à terre. Intervenants, les voisins (le cousin de la victime et le frère de l’accusé) tentèrent de les séparer. Le mis en cause, se trouvant encore à terre, emporta un coup de couteau à la cuisse de sa victime. Gisant dans une mare de sang, le jeune agressé fut transporté aux urgences de l’hôpital de Mostaganem. Ayant reçu des soins, le blessé regagna le domicile familial. Malheureusement, sa blessure finit par se compliquer et son état s’altéra davantage et a nécessité son admission en urgence à l’hôpital. Au cinquième jour après ce tragique drame, la victime rendit l’âme en milieu hospitalier .Appelé à la barre, l'accusé tenta de nier d'avoir porté une arme blanche en ce jour, et déclara que la victime était tombée sur le couteau qu'elle portait. Intervenant, le procureur requis une peine de 13 ans pour l'accusé. Après les délibérations, la cour criminelle condamne le mis en cause à une peine de prison de 7 années et le versement d'une amende de 80 millions de centimes à la mère de la victime.