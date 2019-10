IL EST OFFICIELLEMENT FONCTIONNEL DES AUJOURD’HUI : Ouverture du nouveau service des urgences pédiatriques au CHUO

De sources proches de la cellule de communication, l'on apprend l'ouverture du nouveau service des urgences pédiatriques du centre hospitalo-universitaire d’Oran, officiellement fonctionnel ce mardi 15 octobre. Cette unité va épargner aux parents des enfants malades de se déplacer entre les différents services, qui sont actuellement éparpillés à travers l'hôpital et pourra accueillir les patients venus des wilayas limitrophes, ce qui allègera la pression sur l'établissement hospitalier pédiatrique de Canastel. Le nouveau service des urgences pédiatriques est doté de toutes les commodités nécessaires, tels, le scanner, l'échographie, des divers équipements de radiologie, a-t-on appris de la cellule de communication du CHUO. Par ailleurs les travaux du nouveau service de réanimation pédiatrique, en réalisation au niveau du CHU d’Oran, ont atteint un taux d’avancement appréciable. La réception du projet est prévue dans quelques mois. Après la réception du service des urgences pédiatriques, la cadence des travaux pour réceptionner celui de la réanimation pédiatrique a été accélérée, surtout que les deux services sont complémentaires. La réalisation des deux projets s’inscrit sur la feuille de route portant sur la réorganisation et la modernisation du CHU Oran, avec la réalisation d’un pôle médical «mère-enfant» qui regroupera les services de maternité, gynéco-obstétrique, chirurgie infantile, des urgences pédiatriques et de réanimation pédiatrique.