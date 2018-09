IL EST ACCUSE DE VIOL EN FRANCE : Gérard Depardieu en tournage en Algérie

La vedette du cinéma français interprétera le rôle du Dey Hussein, dernier Dey de la régence d’Alger entre 1818 et 1830. Une information confirmée par la productrice Samira Hadj Djilani sur facebook. L’acteur français de 69 ans serait actuellement logé dans un hôtel sur les hauteurs d’Alger, ont précisé les mêmes sources. Depardieu, qui est très proche de l’Algérie avait, rappelons-le, fait part il y a quelques mois de son intention de s’installer dans ce pays. Dans son pays, l’acteur Gérard Depardieu est visé par une plainte judiciaire pour agression sexuelle. La nouvelle est tombée vendredi. A l’âge de 69 ans, Gérard Depardieu est accusé « d’agression sexuelle et viol ». Si le cinéma est chamboulé par ces soudaines accusations, sa supposée victime le serait bien davantage. « Une personne en souffrance », comme l’évoque le quotidien français, La Provence. Et bien qu’elle ait été contactée par les médias, la jeune femme ne souhaite pas s’exprimer dans la presse, ce qui explique le manque d’informations qui circulent à son sujet. La plaignante, âgée d’une vingtaine d’années, selon l’AFP -, s’est rapprochée de la brigade de la gendarmerie nationale de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, comme le rappelle L’internaute. Danseuse, actrice, il lui a proposé de lui prodiguer des conseils concernant sa carrière de comédienne. Et ce serait entre le 7 et 13 août 2018, que les faits pour lesquels l’acteur est accusé se seraient produits, selon sa plainte. Convaincu qu’il reste « irréprochable » dans cette affaire, selon son avocat Me Hervé Témime, l’acteur serait « abasourdi » depuis qu’il en a pris connaissance. Il conteste d’ailleurs « toute agression sexuelle, comme le rapporte le journal, Le Parisien.