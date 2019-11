IL DISAIT AIDER LES PAUVRES : Un ‘’Mouhcine’’ escroc tombe à Relizane!

La Brigade de Recherches et d’Investigations de la Sûreté de Relizane a pu mettre un terme aux agissements d’un individu se faisant passer pour un « MOUHCINE » (bienfaiteur). Ainsi ce faux dévot s’adonnait à des quêtes sans autorisation et exploitait la crédulité des gens devant qui il se faisait passer pour « un bienfaiteur aidant les pauvres et les nécessiteux », selon ce que rapporte le site El Khabar, ce mardi 12 novembre. Mis sous filature, les enquêteurs ont tôt fait de l’arrêter en flagrant délit encaissant 158.000 Dinars et en possession de deux dossiers administratifs de personnes voulant se rendre à la Mecque à qui il avait promis des facilités pour faire le Hadj. Les policiers ont également découvert plusieurs produits et matériels électroménagers qu’il disait être destinés à des couples nouvellement mariés dans le besoin. Remis aux autorités judiciaires, le procureur du Tribunal de Relizane a ordonné sa mise en détention en attendant son procès.