IL CIRCULAIT A BORD D'UN VEHICULE AVEC UNE FAUSSE AUTORISATION : Arrestation d’un étrange voleur de téléphones portables à Oran

Suite à des plaintes parvenues et déposées par plusieurs citoyens victimes de vol de leurs téléphones portables, les éléments de la police judiciaire relevant de la 8ème Sûreté urbaine sont parvenus à mettre la main sur l'auteur de ces actes de vols perpétrés d’une étrange façon. Les policiers ont réussi à récupérer huit appareils cellulaires volés en plus d'une somme d'argent de 33.000 DA. Le mis en cause pour accomplir son forfait , circulait à bord d'une Renault ‘Clio campus' avec une autorisation portant une autre identité. Il a été arrêté aux environs de 4h30 du matin et opérait au centre-ville où il délestait ses victimes de leurs portables en usant de techniques d'escroquerie. L'enquête diligentée par les services de la police a permis de l'appréhender et de récupérer après la fouille de son véhicule, 5 portables de différentes marques. A la suite d'une perquisition effectuée dans son domicile a permis à la saisie de 3 autres portables ce qui porte le nombre global à 8, ainsi qu'un montant de 33000 DA, un masque et 3 morceaux de kif. Une fois la procédure terminée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel et a fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience pour les chefs d'accusation de vol multiples de téléphones mobiles et consommation de drogue.