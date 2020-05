IL A VOLE DEUX MAGASINS DE PORTABLES ET EMPORTER UN GROS BUTIN : Un malfaiteur neutralisé à Tissemsilt

Une personne âgée de la trentaine a été arrêtée par les éléments de la deuxième sûreté urbaine de Tissemsilt et présentée par devant le juge d’instruction prés le tribunal de Tissemsilt pour double vol avec effraction et enfreint aux restrictions du confinement. Les faits de cette affaire remontent aux dernières nuits du mois sacré lorsque le mis en cause a profité de la période du confinement et de la nuit pour s’attaquer en première nuit à un magasin de vente de portables et de ses accessoires et refaire le coup dans un autre magasin du centre ville de Tissemsilt et de même activité, selon les informations, le malfrat avait cambriolé les dits commerces situés touts les deux au centre ville de Tissemsilt en enfonçant les portes et emporter le butin qui était consistant. Après une opération rapide d’investigation et d’exploitation de renseignements, les services de la police ont pu permettre de mettre la main sur le mis en cause âgée de la trentaine, la récupération de plusieurs objets volés dont des portables, des accessoires, des cartes mémoires et des cartes puces, une enquête a été ouverte et le mis en cause a été présenté devant le procureur de la république prés le tribunal de Tissemsilt qui a ordonné de l’écrouer pour plusieurs délits dont cambriolage et vol par effraction, enfreinte à la loi du confinement en attendant son jugement.