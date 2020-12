IL A PRONONCE UN DISCOURS DEPUIS SON LIEU DE CONVALESCENCE : Le Président va bien

Le président Tebboune a profité de cette occasion pour affirmer que le rendez-vous d’une nouvelle Algérie est proche et que la construction continue. Le président ajouta que l’Algérie restera toujours debout avec son grand peuple, son armée courageuse, le fils de l'armée de libération nationale et les institutions de l'État. ‘’Je suis quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe dans le pays’’, a-t-il encore affirmé. Le président Tebboune a révélé qu’il donnait de temps à autre des instructions à la présidence de la République. Le président a annoncé la divulgation prochaine d'un nouveau projet de loi électorale. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de rassurer les citoyens quant à sa santé, affirmant qu’il sera de retour dans le pays au plus tard dans deux semaines. Il est à signaler que les rumeurs et les spéculations se sont multipliées en Algérie sur l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune, depuis son hospitalisation en Allemagne le mois dernier, à la suite d'une contamination au Covid-19. Âgé de 75 ans, le chef d'État a été admis le 28 octobre dans "l'un des plus grands établissements spécialisés d'Allemagne", sans précision de lieu. Il est absent depuis au moins cinq semaines. Car il s'est mis "volontairement à l'isolement" dès le 24 octobre, soit la date de son dernier tweet, après avoir été en contact avec des hauts responsables du gouvernement contaminés, puis admis "dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital militaire de Ain Naâdja à Alger. "Son état de santé n'inspire aucune inquiétude", avait alors assuré la présidence. Mais les rumeurs allaient bon train, propagées par des journalistes en exil en France .